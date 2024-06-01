Мэра Тюмени Кухарука сняли с должности

Тюменская дума в субботу, 1 июня, досрочно освободила Руслана Кухарука от исполнения обязанности главы города. Об этом сообщила председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова.

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Это связано с его назначением на пост врио главы Ханты-Мансийского автономного округа, передает ТАСС.

Накануне Дмитрий Азаров объявил об уходе в отставку. Он поблагодарил коллег за совместную работу и подвел итоги своей трудовой деятельности на посту главы региона. Президент России Владимир Путин подписал указ о снятии Азарова с поста, назначив временно исполняющим обязанности главы региона Вячеслава Федорищева.

Замглавы Минюста России лишился должности

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова 30 мая объявила, что уходит в отставку. Свое решение она мотивировала переходом на другую должность. В тот же день Путин предложил Руслану Кухаруку возглавить ХМАО.

До этого мэр Воронежа Вадим Кстенин заявил, что уходит в отставку в связи с переходом на новую работу. Он отметил, что благодаря поддержке областного правительства в Воронеже смогли очистить бюджет от многомиллиардных долгов перед банками.