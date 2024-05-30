Президент России Владимир Путин присудил председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко звание Героя Труда. Газета.Ru

«Преданность Отечеству, работа на благо общества, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, - отметил Путин. - Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания Героя Труда». ТАСС

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Той же госнаграды удостоен мэр Москвы Сергей Собянин. Российская газета