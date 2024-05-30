Путин обратился к участникам СВО

Президент России Владимир Путин назвал участников специальной военной операции истинной опорой и броней страны. RT на русском

«Мы проходим через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу, – отметил Путин. – На передовой этой борьбы те, кто исполняют свой воинский, профессиональный, гражданский долг в сфере специальной военной операции». ТАСС

"Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей", – добавил президент. Москва24