Церемония вручения высших государственных наград Российской Федерации

Владимир Путин принял участие в церемонии вручения высших государственных наград Российской Федерации, которая прошла 30 мая в Екатерининском зале Кремля. Среди более тридцати награждённых орденами, медалями и почётными званиями – военные, лётчики-космонавты, представители общественных организаций и государственные деятели, известные артисты, деятели культуры и искусства, спортсмены, журналисты, многодетные матери, работники здравоохранения и промышленности.