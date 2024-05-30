В Кремле отреагировали на атаки беспилотников ВСУ на Кубань

Опасности для туристического потока в Краснодарский край на фоне случаев атаки беспилотников на регион нет, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

«Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, - отметил представитель Кремля. - Там и в целом он круглогодично достаточно высокий». ТАСС

До этого Минобороны России сообщило об атаке украинских войск на Краснодарский край, противник использовал беспилотники самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили в небе над регионом пять дронов. News.ru