Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале видео со встречи с президентами России и Узбекистана Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиёевым, загадал загадку и пообещал выплатить миллион рублей автору первого правильного ответа.

На кадрах, опубликованных Кадыровым, он общается с лидерами двух стран, они улыбаются и пожимают друг другу руки.

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», - написал глава Чечни.

Обязательным условием для выигрыша Рамзан Кадыров назвал публикацию максимально развернутого ответа в комментариях под видео и распространение видеоматериала в сториз в мессенджере Telegram.

«Некоторые из моего окружения в курсе этого разговора. Они дали мне аманат, что не допустят утечку правильного ответа. Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев», - подчеркнул Кадыров, дав старт конкурсу словом «поехали».

Напомним, что президент РФ 26-28 мая находился в Узбекистане с государственным визитом по приглашению лидера республики. По словам Пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова, визит Владимира Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня.