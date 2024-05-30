Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе выступления на сессии девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» заявил, что Россия приветствует предложение Китая о мирной конференции по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Руденко, в МИД РФ оценили решение Пекина не принимать участия в различных конференциях и форумах по реализации так называемых мирных инициатив Киева и назвали его взвешенным.

«Мы приветствуем предложение председателя КНР о созыве международной мирной конференции при понимании, что в таковой будет обеспечено равноправное участие Москвы и Киева и состоится обсуждение всех, а не только одной формулы мира», — пояснил Руденко.

Замглавы МИД РФ уточнил, что Россия не будет участвовать в переговорах «под диктовку». Переговоры должны учитывать озабоченность России в области безопасности.

До этого экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев говорил, что для украинского лидера Владимира Зеленского завершение боевых действий станет катастрофой.