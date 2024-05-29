Лавров призвал страны глобального Юга отказаться от участия в конференции по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал страны глобального Юга не поддаваться давлению Запада и отказаться от участия в швейцарской встрече по Украине. Газета.Ru

«Лавров также отметил, что противостояние обрело глобальную проекцию, поскольку Запад вовлекает в него страны мирового большинства, стремясь ограничить их взаимодействие с Россией. Министр призвал не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от приглашения принять участие в «саммите мира», который организуется в Швейцарии 15-16 июня», - указали на Смоленской площади. ТАСС

Ранее Лавров заявил, что желание стран Запада изолировать Россию иллюзорно и утопично. Lenta.ru