Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с RT заявил, что все действия Владимира Зеленского направлены на уничтожение Украины.

«Самое главное в этой системе, которую сегодня выстроил Запад в отношении Украины — это максимально уничтожить славянский православный народ. Особенно мужское население. Поэтому вместо Зеленского завтра может прийти кто угодно с любой фамилией, но ситуация не изменится», — подчеркнул депутат.

По его мнению, ситуацию может изменить сам народ Украины, который должен понять, что идёт системное их уничтожение.

«Зеленский и его команда националистов играет одну из главных ролей, потому что будет принимать решение. Он отдаёт команды своей партии, принимает антинародные решения. Всё, что сегодня делает Зеленский — направлено на уничтожение Украины как суверенного государства. Уничтожается вера, уничтожается народ и как следствие исчезнет Украина с карты мира», — заключил Водолацкий.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что «сегодняшние хозяева Украины» хотят возложить на власть бремя принятия непопулярных решений, в том числе и понижение призывного возраста.