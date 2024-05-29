Володин заявил о государственном преступлении Зеленского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Зеленский совершил государственное преступление, оставшись у власти на Украине после 20 мая. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины должны были пройти в конце марта, но они не состоялись из-за действующего в стране военного положения.

На Украине возникли споры о том, может ли Зеленский оставаться у власти после 20 мая. Противники Зеленского указывают, что по закону в такой ситуации и.о. президента должен стать председатель Верховной рады. Именно он принимает президентские полномочия, когда по какой-либо причине глава государства не может продолжить или начать работу.

По словам Володина, Украина столкнулась с кризисом власти. Он подчеркнул, что спикер Рады Руслан Стефанчук отверг возможность назначения и.о. президента, подчеркнув, что Зеленский должен исполнять свои обязанности «непрерывно» и дальше.

«Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти. Конституция Украины гласит, что продление полномочий президента кроме как через выборы невозможно. Все иное - государственное преступление. Именно его совершил Зеленский», - заявил Володин.

По его мнению, теперь главы других стран окажутся в сложном положении, если захотят заключить с Украиной какие-либо соглашения. Договоры, подписанные Зеленским, не будут иметь юридической силы, заключил Володин.