Посольство РФ ответило на слова Хейли о причастности РФ к атаке ХАМАС

Посольство РФ в Израиле охарактеризовало как "глупую, наглую и откровенную ложь" утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о якобы причастности России к организации террористического нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

"В опубликованном 28 мая интервью изданию Israel Hayom известная своей давней "любовью" к нашей стране г-жа Хейли решила не мытьем, так катаньем вбить в головы израильской общественности ею же изобретенную в духе теорий заговора "версию" о воображаемой "причастности" России к организации террористического нападения на Израиль 7 октября 2023 года, - говорится в заявлении посольства РФ. - В очередной раз абсолютно бездоказательно американский политик распространяет глупую, наглую и откровенную ложь". "Откровенно говоря, тезисы Хейли - не первой свежести, и она уже пыталась их продвигать в прошлом (2023 - прим. ТАСС) году", - добавили в посольстве РФ.

Российские дипломаты отметили, что экс-постпред США при ООН внесла "достойный вклад в изобретенный тоже одной дамой (экс-премьером Великобритании Терезой Мэй - прим. ТАСС) способ доказательства - "хайли лайкли" (в переводе с английского "с большой долей вероятности" - прим. ТАСС)".

"Я думаю, что мы знаем…(!)", - привели они метод аргументации, примененный Хейли в ходе интервью Israel Hayom, указав, что это и есть самый настоящий фейк. "Позиция России в отношении трагедии 7 октября была неоднократно изложена на всех уровнях", - подчеркнули в посольстве РФ.

Никки Хейли оставила надпись «Прикончите их!» на снаряде ЦАХАЛ в Израиле

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.