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Косачев назвал циничной позицию стран Запада по закону об иноагентах в Грузии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил цинизм позиции Запада в ситуации с принятием в Грузии закона об иноагентах, добавив, что эта страна подверглась колоссальному внешнему давлению.

Косачев назвал циничной позицию стран Запада по закону об иноагентах в Грузии
© ТАСС

Парламент Грузии ранее проголосовал против мотивированных замечаний президента Саломе Зурабишвили по закону об иноагентах, таким образом преодолев вето. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Цинизм ситуации зашкаливает, так как буквально на прошлой неделе именно французский Сенат в целом одобрил закон, направленный на предотвращение иностранного вмешательства во Франции. <...> Но это, разумеется, другое. Ведь желание руководства защитить свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела - нормально. Но только если речь о "правильной" для ЕС стране", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что давление извне на Грузию в связи с этим законом "было колоссальным". "Вплоть до того, что спикеры парламентов семи стран Евросоюза призывали к отмене закона. Дружная компания - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Франция и Чехия. Вишенка на торте - прямые угрозы закрыть Грузии путь в ЕС в случае принятия закона", - отметил Косачев.

Он обратил внимание, что "со времен украинского Майдана с печеньками Нуланд и хотя бы для приличия завуалированными высказываниями европейские демократы стали в разы откровеннее и сейчас сразу обозначают, кто на что имеет право".

"Тенденция, однако. Правда, шитая белыми нитками. Что и становится все более очевидным все большему числу стран и народов", - констатировал вице-спикер Совфеда.

О принятии закона

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза об угрозах приостановки интеграции страны в сообщество. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США введут санкции против властей Грузии, если в ней будет подорвана демократия. Президент республики наложила 18 мая вето на закон.

Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50. После этого депутаты проголосовали за изначальную редакцию закона, которую поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а 4 парламентария проголосовали против.

Согласно процедуре, закон в течение трех дней вновь будет отправлен на подпись президенту, если глава государства за пять дней не подпишет его, тогда закон подпишет и опубликует спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего он вступит в силу, за исключением некоторых статей.

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