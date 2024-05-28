Косачев назвал циничной позицию стран Запада по закону об иноагентах в Грузии

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил цинизм позиции Запада в ситуации с принятием в Грузии закона об иноагентах, добавив, что эта страна подверглась колоссальному внешнему давлению.

Парламент Грузии ранее проголосовал против мотивированных замечаний президента Саломе Зурабишвили по закону об иноагентах, таким образом преодолев вето. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

"Цинизм ситуации зашкаливает, так как буквально на прошлой неделе именно французский Сенат в целом одобрил закон, направленный на предотвращение иностранного вмешательства во Франции. <...> Но это, разумеется, другое. Ведь желание руководства защитить свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела - нормально. Но только если речь о "правильной" для ЕС стране", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что давление извне на Грузию в связи с этим законом "было колоссальным". "Вплоть до того, что спикеры парламентов семи стран Евросоюза призывали к отмене закона. Дружная компания - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Нидерланды, Франция и Чехия. Вишенка на торте - прямые угрозы закрыть Грузии путь в ЕС в случае принятия закона", - отметил Косачев.

Он обратил внимание, что "со времен украинского Майдана с печеньками Нуланд и хотя бы для приличия завуалированными высказываниями европейские демократы стали в разы откровеннее и сейчас сразу обозначают, кто на что имеет право".

"Тенденция, однако. Правда, шитая белыми нитками. Что и становится все более очевидным все большему числу стран и народов", - констатировал вице-спикер Совфеда.

О принятии закона

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза об угрозах приостановки интеграции страны в сообщество. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США введут санкции против властей Грузии, если в ней будет подорвана демократия. Президент республики наложила 18 мая вето на закон.

Против вето президента проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50. После этого депутаты проголосовали за изначальную редакцию закона, которую поддержали 84 депутата при кворуме в 76, а 4 парламентария проголосовали против.

Согласно процедуре, закон в течение трех дней вновь будет отправлен на подпись президенту, если глава государства за пять дней не подпишет его, тогда закон подпишет и опубликует спикер парламента Шалва Папуашвили, после чего он вступит в силу, за исключением некоторых статей.