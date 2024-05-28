Антонов отреагировал на слова Байдена о «победе» США над фашизмом

Администрация Соединенных Штатов занимается принижением и дезавуированием роли СССР в сокрушении фашизма. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя высказывания президента США Джо Байдена.

"Власти США продолжают курс на циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли Советского Союза в сокрушении фашистов. Нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами. Почти вся Европа сражалась против Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны. Эти факты невозможно оспорить", - приводит российское диппредставительство слова Антонова в своем в Telegram-канале.

Депутат ГД обвинил Байдена в оскорблении памяти народов СССР

Как подчеркнул посол, "риторика нынешних американских политиков вывернута на потребу дня".

"Подобные "вбросы" - часть психологической войны против России. Мы будем с этим бороться и не допустим искажения истории. Не дадим забыть, что наш народ положил на алтарь 27 млн жизней. Именно советские солдаты водрузили Знамя Великой Победы над Рейхстагом в Берлине", - заключил руководитель российской дипмиссии.

Выступая в понедельник на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном, Байден не стал упоминать о СССР и других союзниках по антигитлеровской коалиции, когда говорил о победе над фашистской Германией. Как заявили в МИД РФ, американский лидер предает прошлое своей страны и страдает синдромом исторического ревизионизма, не упоминая о вкладе Советского Союза и других союзников.