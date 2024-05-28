Супруги глав Франции и Германии захохотали, когда посещали мемориал жертв Холокоста в Берлине, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так она отреагировала на инцидент, когда женщины «захохотали» во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — заявила дипломат.

Первые леди ФРГ и Франции рассмеялись на Мемориале жертвам Холокоста

Жена французского лидера Эммануэля Макрона Бриджит и супруга лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения Мемориала жертвам Холокоста. В настоящее время Макрон с супругой находится в ФРГ с государственным визитом.