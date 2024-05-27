Лавров ответил на планы президента Эстонии «поставить Россию на колени»

Глава российского МИД Сергей Лавров ответил на слова президента Эстонии Алара Кариса, который заявил о планах «поставить Россию на колени».

«Захарова уже ответила, что было бы забавно посмотреть, как это будет делаться. Добавить нечего», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1», фрагмент которого разместил журналист Павел Зарубин.

Президент Эстонии пообещал поставить Россию на колени

По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, стратегия Европы и США по конфликту на Украине полностью провалилась, а санкции не поставили Россию на колени.