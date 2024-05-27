На переговорах в Ташкенте российскую делегацию ждал сюрприз

На переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Узбекистана Шавката Мирзиеева делегацию из России ждали памятные сюрпризы в виде именных ручек. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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«Вот, например, здесь будет сидеть [глава Чечни] Рамзан Кадыров, смотрим вместе с вами заготовлена именная ручка, и так, если пройтись по этому ряду», — заявил Зарубин в своем telegram-канале.

Он добавил, что главу Минобрнауки Валерия Фалькова на столе также ждал подобный подарок, как и всю российскую делегацию.

В ходе визита Путина в Ташкент, делегации России и Узбекистана утвердили более 20 соглашений, меморандумов и протоколов. Ключевые соглашения касаются различных аспектов двусторонних отношений, включая планы по увеличению торговли и сотрудничеству в областях культуры, технического содействия, а также научных исследований. Особое внимание было уделено открытию филиалов российских высших учебных заведений на территории Узбекистана и строительству атомных электростанций.