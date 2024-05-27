Мирзиеев назвал визит Путина в Узбекистан новой вехой в отношениях стран

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уверен, что визит российского лидера Владимира Путина в республику означает начало новой вехи в отношениях между странами.

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Во время встречи он подчеркнул, что государственный визит Путина "по праву можно назвать историческим". Мирзиёев также отметил, что в республике высоко ценят, что российский президент совершил один из первых визитов после переизбрания именно сюда. Это свидетельствует о высочайшем уровне двусторонних отношений.

Мирзиёев акцентировал важность тесного взаимодействия Москвы и Ташкента в международных и региональных структурах, в частности ШОС и СНГ. По словам узбекского президента, во время обсуждения повестки, лидеры подробно остановились на поручениях по прошлогодней встрече в Москве, проанализировали результаты взаимодействия в торговле, энергетике и промышленной кооперации.

Президент РФ находится с государственным визитом в Узбекистане. В понедельник проходят двусторонние переговоры на высшем уровне.