Как Россия ответила Эстонии на идею поставить Путина на колени

В МИД РФ кратко ответили президенту Эстонии, который потребовал «поставить Россию на колени». Что сказала представитель МИД РФ Мария Захарова?

Зачем президент Эстонии захотел «поставить Россию на колени»

Президент Эстонии Алар Карис дал интервью финскому изданию Yle. Его центральной темой стала Россия, и что может сделать Европа, чтобы закончить конфликт на Украине. Эстонец объявил, что о переговорах с Москвой можно будет говорить только после того, как Россию «поставят на колени».

«Мы сделаем все возможное, чтобы поставить Россию и Путина на колени. Тогда могут начаться серьезные дискуссии о прекращении конфликта на Украине», — объявил он.

Кроме того, в интервью Карис заявил, что Россия постоянно «играет на нервах» у прибалтийских соседей, например, вылавливая из реки пограничные буи у Нарвы.

Ранее на конференции по безопасности в Таллине депутаты из стран Прибалтики заявили, что готовы ввести войска на Украину, если Россия прорвет фронт. Об этом пишет Der Spiegel. В статье канцлера Германии Олафа Шольца упрекают за нерешительность в вопросах помощи ВСУ.

Что эстонцу ответила Захарова, как ему ответили россияне в соцсетях

Представитель МИД России кратко ответила на призывы «поставить Россию на колени».

«А как это? Пусть покажет», — сказала Мария Захарова.

Сенатор Андрей Климов в разговоре с NEWS.ru заявил, что слова Кариса — это высказывание «политической блохи».

«У нас есть компетентные органы. Если в этих словах есть признаки преступлений, предусмотренных уголовным кодексом Российской Федерации, то надо соответствующим образом реагировать. Люди рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления — просто несерьезны», — заявил Климов.

Сенатор признался, что забыл, где находится Эстония. По его словам, он совершенно не представляет, как зовут президента этого государства, и какое это имеет значение.

«Он может говорить хоть от Вселенной, от всей Солнечной системы. Пусть говорит, какая разница», — добавил Климов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Lenta.ru также раскритиковала Кариса.

«Они же толерантная, демократическая страна. А [подобные заявления] — это унижение. То есть их цель — это унижение какой-то страны? Это уже говорит об уровне этих политических заявлений. Такие фразы вообще нельзя произносить вслух. Нельзя унижать других людей, страны. А они признают, что готовы к унижению. Я воспринимаю это именно так. Вот цена их демократии», — ответила на заявление эстонского президента Журова.

В соцсетях многочисленные россияне поддержали МИД РФ. Люди удивлены и возмущены громким заявлением президента Эстонии.

«Вы свою Эстонию вообще на карте видели? Куда вам нас „на колени“ ставить-то?» — возмущается Алексей. «Да если Россия даже чихнет, от Эстонии ничего не останется», — поддержал его Сергей. «Нагнуть Россиян может только дача», — решительно ответила президенту Эстонии Юлия.

Некоторые признались, что раньше и не задумывались, что у Эстонии есть президент.

Кто такой президент Эстонии Алар Карис, важная ли он фигура

27 мая Карис примет прибывшего с государственным визитом президента Финляндии Александра Стубба. Встреча пройдет на площади Свободы в Таллинне.

В программе, среди прочего, возложение венка к памятнику Эстонской войны за независимость. Финские добровольцы сыграли значительную роль в событиях 1918-1920 годов, когда Эстония и Латвия при поддержке белогвардейцев, финских, шведских и датских наемников, а также частей Вермарской республики и ландсвера не дали Красной Армии восстановить контроль над территориями Российской Империи, утраченными при подписании Брестского мира.

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Алар Карис был ученым, занимался молекулярной генетикой и возглавлял Эстонский национальный музей. Он стал президентом Эстонии в 2021 году на выборах, в ходе которых у него не было ни одного соперника. Карис известен последовательной антироссийской позицией и поддержкой Украины, он прибыл в Киев к Зеленскому 22 февраля 2022 года накануне начала СВО. В своей программной статье, опубликованной Politico, президент Эстонии заявил, что русские «исторически запрограммированы» на противостояние Западу и на войну.

В то же время полномочия президента Эстонии ограничены, он не входит в систему исполнительной, законодательной или судебной власти и является главным образом символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции (с разрешения правительства). Реальные полномочия у главы государства могут появиться только в случае экстремальных обстоятельств, и в составе триумвирата с премьер-министром и спикером парламента.