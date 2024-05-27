Депутатский корпус "ЕР" в регионах по итогам выборов может обновиться на 50-60%

Депутатский корпус "Единой России" в регионах по итогам выборов может обновиться на 50-60 процентов, прогнозирует замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Политик отметил, что 85 процентов кандидатов от партии будут пробовать себя в политике впервые.

"42 процента кандидатов - женщины. Представителей малого и среднего бизнеса - 30 процентов, сферы образования - почти 20 процентов, госуправления - 13 процентов. Далее идут представители сферы культуры, ЖКХ, общественной деятельности", - сказал Перминов на пресс-конференции по итогам предварительного голосования "ЕР", завершившегося 26 мая.

Политик обратил внимание, что с этого года в процедуре могут принимать участие кандидаты без партийного статуса.

"Но к моменту выдвижения они должны обрести статус сторонника или члена партии. 27 процентов кандидатов - беспартийные, 24 процентов - сторонники партии", - отметил он.

Что касается избирателей, то их зарегистрировалось почти 13 процентов от общего числа - более 2,9 миллионов человек.

По оценке Перминова, процедура оказалась привлекательна для жителей регионов. "В Республике Тыва проголосовали почти 50 процентов, в Республике Алтай - 18,4 процента, Карачаево-Черкесской Республике - 16,4 процента. Это показывает высокое качество отбора кандидатов", - полагает он.

По выборам административных центров лидерами по явке стали Ненецкий автономный округ (14,5 процента), Чукотский автономный округ (12,5 процента) и Калмыкия (12 процентов).

При этом в ходе предварительного голосования поступило всего 20 жалоб.