Песков позанимался спортом в Ташкенте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что занимается спортом, в том числе это удалось и во время начавшегося в воскресенье визита главы государства в Ташкент.

"Стараюсь, да, стараюсь", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, занимается ли он спортом, чтобы выдерживать соответствующий рабочий ритм. "Сегодня занимался, прилетел [в Ташкент], у меня было полтора часа времени, вот я позанимался спортом", - сказал Песков. По его словам, это была не пробежка, а занятия в спортзале. "Здесь хороший зал в гостинице", - отметил пресс-секретарь.

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