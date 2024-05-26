Гладков подверг критике работу властей Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал администрацию регионального центра за неудовлетворительную работу по ликвидации последствий обстрелов со стороны ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Гладков вместе с заместителем главы городской администрации Василием Голиковым, заместителем губернатора Владимиром Базаровым и министром ЖКХ Алексеем Ботвиньевым проверил ход работ после недавнего обстрела города.

По словам Гладкова, замечаний много. Он отметил, что практически не выставлено отопление.

Вечером 26 мая Гладков сообщил, что поселок Борисовка Борисовского района подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В этот же день Гладков рассказал, что село Муром Шебекинского городского округа несколько раз подверглось атакам ВСУ с помощью дронов. По его словам, был атакован движущийся автомобиль, в результате чего пострадал мужчина. Он был доставлен в больницу с осколочным ранением. Машина получила сильные повреждения.

До этого губернатор заявил, что ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль в Белгородской области.