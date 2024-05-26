В МИД прокомментировали ситуацию с наводнением в Армении

Российские дипломаты в Армении поддерживают связь с местными властями для помощи пострадавшим от наводнений. Россия помогает Еревану спасательным и поисковым оборудованием. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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«Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказано в комментарии.

Отмечается, что Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) 26 мая передал Спасательной службе МВД Армении переносные мотопомпы, используемые при поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работах.

В Лорийской и Тавушской областях работает 50 единиц оборудования, ранее предоставленного РАЦГР, которое задействовано в ликвидации последствий наводнения.

Руководство РАЦГР контактирует с властями и спасателями Армении. Центр готов привлечь дополнительные силы, а также предоставить гуманитарную помощь пострадавшему населению.

Посольство России в Ереване и генконсульство в Гюмри поддерживают связь с МИД Армении, руководством Лорийской, Тавушской и Ширакской областей.

В эти выходные на севере Армении выпала месячная норма осадков, несколько рек вышли из берегов. В зоне затопления оказался ряд населенных пунктов, нарушена работа транспорта. Поступают сообщения о жертвах, пропавших без вести и серьезном материальном ущербе.