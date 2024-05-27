Депутат объяснил слова президента Грузии о намерении вернуть Абхазию

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что страна намерена вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию к 2030 году, связано с желанием показать патриотизм и оправдаться перед Западом. Такое мнение «Газете.Ru» озвучил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Ранее Кобахидзе назвал «грузинской мечтой» единение с Абхазией и Южной Осетией. Он добавил, что Грузия к 2030 году также должна стать полноправным членом Евросоюза.

Затулин отметил, что Абхазия и Южная Осетия находятся под защитой России и признаны независимыми государствами. Он задался вопросом, как Кобахидзе планирует вернуть их.

«Я не знаю, чем, кроме желания продемонстрировать свой патриотизм, вдохновлялся премьер-министр Грузии», — сказал депутат.

Собеседник издания не исключил, что, в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах, премьер своими заявлениями хочет показать отдаленность от России.

«Мы ставим перед собой цели, которые конфликтны с Россией, и вы можете быть спокойны в отношении нашей ориентации на определенные приоритеты в нашей политике, которые идут вразрез с интересами России, — объяснил Затулин. — Он (Кобахидзе. — Прим. ред.) оправдывается перед внутренней оппозицией и перед Западом».

Закон об иноагентах был принят в Грузии 14 мая, о чем писала «Парламентская газета». Он обязывает организации, проводящие интересы иностранных сил и получающие более 20% доходов из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили на акции в Тбилиси в поддержку протестующих против закона, а официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что из-за своей антизападной риторики Тбилиси рискует членством в НАТО и Евросоюзе. Позднее страны ЕС, в частности Нидерланды, Чехия, Швеция и Эстония, выступили за введение санкций в отношении государства.