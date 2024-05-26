Названы условия возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии

Абхазия и Южная Осетия могут вернуться в состав Грузии при потере Россией влияния в регионе, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, это также возможно при условии, если произойдет примирение Москвы с Западом и Тбилиси.

Есть два варианта. Первый — если Россия потеряет свое влияние. Второй вариант, если произойдет примирение России и Запада, Грузии и России, Абхазия и Южная Осетия решат мирно наладить отношения с Грузией, они могут примириться при взаимном прощении, — заявил Марков.

Грузия захотела вернуть Абхазию и Южную Осетию

Он отметил, что план воссоединения с Абхазией и Южной Осетией мог бы стать реалистичным для Грузии при вступлении страны в Евразийское экономическое сообщество, а также Союзное государство России и Белоруссии. Тбилиси потребовалось бы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, после чего в СГ сняли бы все ограничения, считает политолог.

Силовой вариант невозможен, пока Россия имеет влияние в регионе, — добавил Марков.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что республика намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. По его словам, в 2030 году страна должна стать членом Евросоюза. Он подчеркнул, что «грузинская мечта заключается в том, чтобы жить в объединенной и сильной Грузии с абхазскими и осетинскими братьями и сестрами».