Раскрыта цель визита Путина в Узбекистан

Президент России Владимир Путин направился в Узбекистан с двухдневным визитом с тем, чтобы обсудить актуальные вопросы взаимодействия двух государств в политической и торгово-экономической сферах, рассказал в интервью «Радио Sputnik» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Эксперт заметил, что у визита Путина позитивная повестка: стороны ищут максимального развития промышленной и торговой кооперации.

Кроме того, пояснил Мендкович, Путин обсудит с узбекской стороной строительство газопровода и железной дороги через Узбекистан и Афганистан в Пакистан к Индо-Тихоокеанскому побережью.

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Ранее руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Валентин Грозин сообщил, что Запад смотрит на Центральную Азию как на расходный материал, желает открыть в регионе «второй фронт» против России.

Владимир Путин, предположил эксперт, в ходе визита обсудит с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым меры, направленные на то, чтобы не допустить подобного развития событий, нежелательного ни для Ташкента, ни для Москвы, ни для прочих центральноазиатских столиц.