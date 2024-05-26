Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношениях с Россией. В интервью репортеру Павлу Зарубину министр сказал, что Россия не будет мириться с угрозами своей безопасности.

Журналист отметил, что на Западе звучат все более воинственные заявления, а позиция России «более хладнокровная». В связи с этим он задал вопрос министру:

«Насколько, на ваш взгляд, высок риск того, что они незаметно для себя перейдут ту самую последнюю грань, когда мы ответим так, что мало не покажется?»

«Я вас уверяю, что они незаметно эту грань пересечь не смогут», — ответил Лавров.

По словам Лаврова, стратегическая задача Запада состоит в том, чтобы Россию сдержать, не допустить ее усиления. Более того, на Западе «всерьез разговаривают, чтобы деколонизировать, то есть, по-русски говоря, расчленить Россию». Однако «мы показали, что не будем с этим мириться», Россия не позволит использовать Украину как прямую угрозу своей безопасности и как способ уничтожения всего русского на исторических русских землях.