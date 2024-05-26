Лавров: Запад хотел уничтожить все русское на Украине, но получил обратный результат
Запад после распада СССР ставил своей целью уничтожение всего русского на Украине, но получил ровно обратный результат.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Сразу после исчезновения Советского Союза цель была в том, чтобы уничтожить все русское, начиная от языка и кончая влиянием на этой территории, которую они [Запад] хотели забрать себе. Там же планировалось создание военных баз и на земле, и на Азовском море, и, конечно на Крым они смотрели с большими претензиями, - отметил глава дипведомства в комментарии для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале. - Те русские, которые сейчас там живут на освобожденных территориях, твердо подтверждают свою приверженность русскому миру, России, с которой их по разным причинам разлучили, но они никогда не воспринимали себя в отрыве от России, так что Запад, как часто бывает с его стратегами, получил ровно обратный результат".