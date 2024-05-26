Захарова поинтересовалась, когда МУС накажет Великобританию за бомбежки Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, когда Международный уголовный суд (МУС) накажет Великобританию за бомбардировки Ирака.

Ранее прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ответил на критику США и Великобритании. Он заявил, что британцы, в отличие от Израиля, не стали бомбить столицу Северной Ирландии в качестве реакции на теракты.

«ЕМУ осталось только ответить на вопрос, зачем британцы стали бомбить Ирак, и когда их за это накажет МУС», — написала Захарова.

Как писала «Парламентская газета», 20 мая прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта из-за военных преступлений Израиля в секторе Газа. Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен резко раскритиковали решение МУС. Байден назвал возмутительным требования прокурора, а Блинкен счел его позорным и заявил, что МУС не обладает необходимой юрисдикцией.