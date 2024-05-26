Песков назвал Путина «абсолютным трудоголиком»

Президент России Владимир Путин является абсолютным трудоголиком, поскольку его рабочий день заканчивается далеко за полночь и рано утром он уже на связи, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кадры интервью выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Как указал Песков, российский лидер «в хорошем смысле этого слова абсолютный трудоголик». Он подтвердил, что график у Путина «действительно очень плотный». По словам пресс-секретаря, президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь, и «рано утром он уже на связи, он уже функционирует», передает РИА «Новости».

Песков отметил, что нынешний период требует от Путина очень энергичных усилий.

«И наш президент знает, что и как делать», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что почти все общество согласно с линией президента России Владимира Путина. Он также отметил, что сначала ситуация с коронавирусом, а затем СВО на Украине «наложили отпечаток на график президента».