В Совфеде напомнили Столтенбергу о последствиях из-за слов об ударах по РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на фоне призыва генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием призвал его «умерить аппетиты» и перестать испытывать терпение Москвы. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Если господин Столтенберг хочет дожить до того времени, когда он станет главой Центробанка Норвегии, после отставки в НАТО, ему надо умерить свои аппетиты. То, что он заявляет, просто подталкивает НАТО к войне, после которой в Европе ничего не останется», — написал Джабаров.

Сенатор предупредил, что возможные удары по территории России, особенно в глубине страны, «безнаказанными не останутся».

Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

25 мая Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее вице-премьер Италии отверг возможность разрешить Киеву бить по территории РФ.