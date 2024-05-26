В МИД назвали невозможным прекращение исполнения Морской конвенции в Арктике

Россия не считает возможным выход из Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в Арктике, заявил глава правового департамента Министерства иностранных дел РФ Максим Мусихин. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

«Что касается прекращения исполнения положений Конвенции в определенном географическом районе, а именно — в Арктике, то это невозможно с точки зрения права международных договоров», — сказал Мусихин.

По словам дипломата, выход из Морской конвенции связан с массой юридических нюансов, так как документ содержит множество положений, которые придется соблюдать в любом случае в рамках международного обычая, поскольку на них опирается все мировое судоходство.

В России заявили о прерванных контактах «арктической пятерки»

Помимо прочего, Конвенция обеспечивает международное признание морских границ России и право страны на ресурсы исключительных экономических зон, включая находящуюся в Арктике.

До этого Мусихин сообщил, что контакты «арктической пятерки», которая объединяла Россию, Данию, Канаду, Норвегию и США прерваны.

Ранее Германия предложила Канаде и Норвегии усилить свое военное присутствие в Арктике.