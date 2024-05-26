В российском регионе ввели полный запрет на посещение лесов

В Бурятии ввели полный запрет на посещение гражданами лесов. Об этом сообщило республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ) в Telegram-канале.

Уточняется, что такое решение принял 26 мая Оперштаб по охране лесов от пожаров в Бурятии. «Более 90 процентов всех лесных пожаров в Бурятии, в 2024 году возникло по вине местного населения», — говорится в сообщении. В агентстве также отметили, что в российском регионе складывается лесопожарная обстановка: в республике установилась сухая, жаркая погода. Руководитель РАЛХ Сергей Борошноев попросил местных жителей отнестись к данному решению с пониманием.

Ранее сообщалось, что в северо-восточных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.