Мурашко заявил о завершении расчетов по ремонту медучреждений после паводков

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что крупное медицинское оборудование не было повреждено в результате наводнений, которые произошли в ряде российских регионов. Об этом пишет РИА Новости.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Сейчас уходят паводки... Идут, завершаются расчеты по необходимости ремонта и компенсации ущербов медицинских организаций", - сказал он.

22 мая президент Владимир Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета. Глава государства также призвал к скорейшему восстановлению жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры до начала отопительного сезона 2024 – 2025 годов.

До этого в МЧС сообщили, что в пострадавшем от паводков Оренбуржье более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления, восстановительные работы продолжаются. По данным на 21 мая, в 11 регионах РФ подтоплено 1 734 жилых дома, более пяти тысяч дачных домов, свыше 11 тыс. приусадебных участков, а также 29 низководных мостов, 74 участка автомобильных дорог и восемь социально значимых объектов. Больше всего жилых домов подтоплено в Омской области и Якутии.