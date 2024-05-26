Путин отправляется с двухдневным визитом в Узбекистан

Российский лидер Владимир Путин 26 мая посетит Узбекистан, сообщает ТАСС.

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Во время двухдневного визита глава государства проведет переговоры с коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Это уже третья зарубежная поездка Путина после начала нового президентского срока. Предстоящий визит будет государственным.

По сообщению Кремля, на переговорах стороны обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам. Путин и Мирзиёев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Ожидается, что в ходе визита будет подписано несколько совместных документов. Первые рабочие мероприятия у Путина в Узбекистане запланированы на вечер 26 мая. Глава государства побывает только в Ташкенте.

До этого президент РФ посещал Узбекистан в сентябре 2022 года, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. С Мирзиёевым он последний раз виделся в Москве на День Победы. Президенты регулярно общаются и по телефону. Их предыдущая беседа состоялась 21 мая.