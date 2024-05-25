Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море

Россия запросила у Судана пункт снабжения горюче-смазочными материалами (ГСМ) на Красном море в обмен на поставки оружия. Об этом сообщает телеканал al Arabiya, ссылаясь на помощника главы суданского Суверенного совета.

«Россия запросила пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки нам оружия», — сообщили журналисты.

Источник сообщил, что глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан «в скором времени подпишет соглашения с Россией».

В апреле власти Судана приняли решение о запрете работы популярных арабских каналов Al Arabiya и Al Hadath, а также канала Sky News в стране из-за нарушений журналистской этики. Указ об этом подписал министр культуры и информации республики Грахам Абдель Гадир.

В марте сын президента Переходного суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана Мохамед Феттах эль-Бурхан Рахман был госпитализирован после аварии на мотоцикле в Анкаре.