Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса призвал их «все время быть на шаг впереди» противника. Об этом пишет РИА «Новости».

Путин заявил, что большинство оборонных предприятий России в срок выполняют задания гособоронзаказа, а по ряду позиций даже с опережением графика.

По его данным, по ракетно-артиллерийскому вооружению рост составил более чем в двадцать два раза, по боеприпасам и средствам поражения — в четырнадцать раз, по авиационной технике и беспилотным летательным аппаратам — в четыре раза, по бронетанковому вооружению — почти в 3,5 раза.

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Вместе с тем, заметил российский лидер, отрасли следует «все время быть на шаг впереди», опережать противника, тогда победа будет гарантирована.