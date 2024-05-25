Кабмин одобрил закон о технологическом суверенитете России

Правительство РФ одобрило законопроект о технологическом суверенитете России и внедрении инноваций. Об этом сообщает сайт кабинета министров.

В субботу стало известно, что правительство одобрило проект федерального закона «О технологической политике в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект разработан, чтобы обеспечить технологический суверенитет России и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций.

Его внесут в Госдуму в установленном порядке.

В начале мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ближайшие шесть лет власти посвятят укреплению технологического промышленного суверенитета. Будут перестраиваться система кадров и механизм финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.