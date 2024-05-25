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В МИД рассказали о кибератаках на российские объекты

Директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что с начала спецоперации на Украине выросла интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД рассказали о кибератаках на российские объекты
© Lenta.ru

Люкманов рассказа о кибератаках на российские объекты и подчеркнул, что хакеры совершают их через подсети зарубежных компаний.

«Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями», — отметил он.

Ранее Люкманов рассказал, что НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России. В качестве ключевого полигона Вашингтон использует Украину, чьи хакеры осуществляют атаки под руководством экспертов из Североатлантического альянса.

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