Директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов заявил, что с начала спецоперации на Украине выросла интенсивность кибератак на российские объекты критической информационной инфраструктуры, включая МИД. Его слова приводит РИА Новости.

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Люкманов рассказа о кибератаках на российские объекты и подчеркнул, что хакеры совершают их через подсети зарубежных компаний.

«Сталкиваемся и с тщательно подготовленными многовекторными, комбинированными операциями», — отметил он.

Ранее Люкманов рассказал, что НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России. В качестве ключевого полигона Вашингтон использует Украину, чьи хакеры осуществляют атаки под руководством экспертов из Североатлантического альянса.