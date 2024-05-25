Антонов высказался о новых поставках оружия Киеву со стороны США

Антонов: США объявили о поставках оружия Киеву, когда РФ показала готовность к переговорам
Администрация Соединенных Штатов объявила о поставках Украине вооружений на $275 млн в тот день, когда российские власти однозначно подтвердили готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта. На это обратил внимание в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый американский пакет военной помощи Киеву.
"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко и однозначно подтвердило готовность к переговорам", - приводит российское диппредставительство слова Антонова в своем в Telegram-канале.
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Антонов отметил, что американские власти намекают, что могут разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары поставляемым оружием вглубь российской территории.
"Одновременно здешние власти признают, что не намерены "пока что" призывать киевский режим соглашаться на мирное урегулирование. Сигнализируют через СМИ о завершении подготовки пилотов истребителей F-16. Продолжают твердить о якобы защите демократии, хотя лидер преступного режима потерял свою легитимность. Намекают, что могут дать зеленый свет на удары ракетами вглубь российской территории", - говорится в сообщении.