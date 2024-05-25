Антонов высказался о новых поставках оружия Киеву со стороны США

Администрация Соединенных Штатов объявила о поставках Украине вооружений на $275 млн в тот день, когда российские власти однозначно подтвердили готовность к переговорам по урегулированию украинского конфликта. На это обратил внимание в пятницу посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый американский пакет военной помощи Киеву.

"Сигналы американских властей совершенно понятны. Мира в Европе Вашингтон не хочет. Делает все, чтобы затянуть конфликт, увеличить человеческие жертвы с российской и украинской стороны, в том числе среди гражданского населения. Показательно: США объявляют о поставках марионеткам смертоносной продукции здешнего ВПК именно в тот день, когда руководство России четко и однозначно подтвердило готовность к переговорам", - приводит российское диппредставительство слова Антонова в своем в Telegram-канале.

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Антонов отметил, что американские власти намекают, что могут разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары поставляемым оружием вглубь российской территории.