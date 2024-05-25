Полянский высказался о мирном диалоге между РФ и Украиной

Москва и Киев на текущем этапе крайне далеки от практических шагов к диалогу об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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По его словам, сказанным в интервью РИА Новости, причины, по которым страны не приблизились к переговорам, «вполне ясны».

«В первую очередь, киевский режим и его лидер запрещают вступать в какие-либо переговоры с Россией, это было законодательно зафиксировано в конце 2022 года», — отметил Полянский.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине возможны лишь с учётом реалий в зоне СВО.