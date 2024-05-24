Постпред России при ЕС высказался о мирной конференции в Женеве

Изъятие Европейским союзом доходов от российских активов в пользу финансирования оружия для Украины хорошо демонстрирует суть предстоящей в середине июня в Женеве "мирной конференции", и теперь больше стран смогут это понять, заявил постпред России при ЕС Кирилл Логвинов.

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"Эти доходы планомерно пойдут на финансирование гибридной войны против России, на финансирование дальнейшей эскалации конфликта на Украине. <...> И это вот произошло все именно в тот момент, когда еэсовцы пытаются затащить как можно больше представителей третьих стран на планируемую 15-16 июня в Швейцарии так называемую мирную конференцию, - объяснил Логвинов в эфире телеканала "Россия-24". - Я думаю, что теперь еще больше стран будут понимать, в чем именно суть вопроса".

По его словам, именно по этой причине все разговоры представителей Евросоюза о якобы искренней заинтересованности в политико-дипломатическом урегулировании украинского конфликта являются пустым звуком.

Постоянный представитель РФ подчеркнул: самое главное - мировое сообщество "воочию увидело, что Евросоюз способен на воровство суверенных активов иностранных государств".

"Сегодня это Россия, а завтра на ее месте может оказаться любая другая страна, для которой отстаивание собственных национальных интересов важнее причастности к вымышленному порядку, основанному на правилах", - продолжил Логвинов.

А все "юридические обоснования и правовые рамки" представители ЕС "могут оставить для себя и своего успокоения", заключил он.