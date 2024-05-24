В легитимности украинского лидера Владимира Зеленского сомневается даже президент США Джо Байден, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. Он добавил, что многие мировые лидеры отказываются посещать саммит, организованный в Швейцарии, а глава Белого дома «вместо этого сомнительного мероприятия предпочел посетить Голливуд».

По словам депутата, Россия и прежде «не особо разговаривала с Зеленским», а сам он указом и вовсе запретил себе это делать. Журавлев добавил, что всеми операциями ВСУ командовали западные генералы, а действиями Киева — западные политики.

Точно известно, что от стамбульских соглашений Украина отказалась после того, как ей велел это сделать бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Другое дело, что до 20 мая Зеленский имел хотя бы формальное право подписать капитуляцию, а теперь за него придется делать это кому-то другому, желательно, из западного лагеря, — подчеркнул парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского на посту главы государства подошла к концу. Российский лидер, говоря о переговорах с Украиной, отметил, что вопрос об этом отнюдь не праздный.