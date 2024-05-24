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СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совфеда Матвиенко

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

СБУ заочно предъявила обвинения спикеру Совфеда Матвиенко
© РИА Новости

Как указывает ТАСС со ссылкой на заявление украинской спецслужбы, обвинения предъявлены двум уголовным статьям.

Украинская сторона обвиняет Матвиенко в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.

В рамках расследования была проведена судебно-лингвистическая экспертиза.

Ранее СБУ заочно предъявила обвинения музыканту и продюсеру Юрию Бардашу по четырём статьям уголовного кодекса.