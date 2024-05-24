Названа новая должность Даудова

Экс-спикера парламента Чечни Магомеда Даудова представили на должность председателя правительства республики. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«В ходе расширенного совещания кабинета министров я представил <…> Магомеда Даудова на должность председателя правительства Чеченской Республики», — написал Кадыров.

До этого Магомед Даудов объявил, что он досрочно сложил с себя полномочия председателя парламента Чечни. По его словам, он принял такое решение после совещания с Рамзаном Кадыровым.

Накануне стало известно, что бывший председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина.

21 мая Муслим Хучиев сложил полномочия в связи с переходом на другую работу.