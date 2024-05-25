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Парламент Чечни поддержал кандидатуру Даудова на пост премьер-министра региона

Депутаты парламента Чечни на очередном пленарном заседании единогласно поддержали кандидатуру Магомеда Даудова для назначения на должность председателя правительства республики.

Стало известно, кто возглавит правительство Чечни
© РИА Новости
"Для меня это большая честь и ответственность", - написал Даудов в своем Telegram-канале, выразив признательность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за оказанное доверие.

Ранее Кадыров представил кандидатуру Даудова на должность председателя правительства региона.

Даудов занимал должность спикера парламента Чечни с лета 2015 года. До этого он работал руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики.

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