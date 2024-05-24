Замгубернатора Краснодарского края задержали при получении взятки
Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов был задержан при получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что официального комментарий со стороны правоохранительных органов пока не поступало. Какие-либо подробности ситуации также пока не названы.
«Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки», — сообщил источник.
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Отметим, что с 2020 года Власов занимался строительством и архитектурой в Краснодарском крае. С 2021 года возглавил Главное управление строительства Кубани, а после возглавлял Департамент строительства Краснодарского края. В 2022 году Власов стал вице-губернатором, ответственным за работу департаментов строительства.
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