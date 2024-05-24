Замгубернатора Краснодарского края задержали при получении взятки

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов был задержан при получении взятки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

© пресс-служба администрации Краснодарского края

Отмечается, что официального комментарий со стороны правоохранительных органов пока не поступало. Какие-либо подробности ситуации также пока не названы.

«Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки», — сообщил источник.

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Отметим, что с 2020 года Власов занимался строительством и архитектурой в Краснодарском крае. С 2021 года возглавил Главное управление строительства Кубани, а после возглавлял Департамент строительства Краснодарского края. В 2022 году Власов стал вице-губернатором, ответственным за работу департаментов строительства.

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