Путин назвал пургой слова еврокомиссара в адрес премьера Грузии

Президент России Владимир Путин назвал высказывание еврокомиссара Оливера Варгейи в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе «политической пургой» и безобразием. Слова главы РФ приводит ТАСС.

Ранее Кобахидзе сообщил, что Варгейи, обсуждая с ним закон об иноагентах, пытался припугнуть его примером недавнего покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. На пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путина попросили прокомментировать это.

Глава РФ указал, что не может комментировать слова «какого-то еврокомиссара», поскольку их «много, они постоянно меняются и несут всякую пургу».

«Если это так, как вы сказали, кроме как политической пургой это назвать нельзя. Это безобразие просто и все. К сожалению, безответственность чиновников среднего уровня, особенно вот на этом направлении, она растет, мы часто сами с этим сталкиваемся. Это вызывает только сожаление», — добавил Путин.

Напомним, что в настоящее время президент РФ находится с двухдневным визитом в Минске.