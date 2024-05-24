Путин назвал условие возвращения России к переговорам по Украине

Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что снова возобновились разговоры о том, что нужно вернуться к этим переговорам.

Песков заявил о готовности Путина к переговорам по Украине при выполнении целей СВО

«Ну, пусть возвращаются, но не из того, что одна сторона хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, достигнутых в ходе переговоров в Белоруссии и в Турции и исходя их сегодняшних реалий, сложившихся на земле», — сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

Он также напомнил, что Москва никогда от этих переговоров не отказывалась. По словам политика, Стамбульские договоренности, которые прошли в 2022 году, устраивали как российскую, так и украинскую стороны.

«Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало», — продолжил он.

Также Путин подчеркнул, что Российская Федерация за переговоры по Украине, никому не запрещала их вести.