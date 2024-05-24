Путин раскрыл общую задачу РФ и Белоруссии

Общей задачей Москвы и Минска является укрепление благосостояния граждан России и Белоруссии. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

Он признал, что западные антироссийские санкции создают для страны определенные проблемы. Путин указал, что их в отношении РФ было введено больше, чем в отношении любого другого государства — в общей сложности 16 тысяч.

«Но они и создают для нас определенные возможности для развития. Там, где мы утратили, имеющиеся раньше компетенции, мы быстрыми темпами их восстанавливаем, а там где их не было и они нам нужны — мы их создаем. И, конечно, создавать их можно было бы наиболее эффективным образом, объединяя наши усилия. Один из важнейших приоритетов— искать эти области и направления сотрудничества, создавая необходимую всем нам синергию», — отметил на переговорах в Минске Путин.

Подытоживая сказанное, Путин подчеркнул, что общей задачей России и Белоруссии является укрепление благосостояния двух стран.