Путин заявил, что сдержать развитие РФ и Белоруссии не выйдет

Запад проявляет враждебность в отношении РФ и Белоруссии, но сдержать развитие двух стран не получится. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на российско-белорусских переговорах в расширенном составе.

"Мы всегда с коллегами с обеих сторон этим (вопросами безопасности - прим. ТАСС) занимаемся, особенно в последнее время. Это все актуально, имею в виду то направление, которое было избрано западным сообществом в отношении и Белоруссии, и России, безусловной враждебности, попытки сдержать наше развитие, нанести ущерб нашему суверенитету", - сказал Путин. "Ничего ни у кого до сих пор в этом отношении не получалось и, уверен, ничего не получится. Здесь мы чувствуем себя абсолютно уверенно, надежно и будем укреплять наше взаимодействие и по этим важнейшим направлениям деятельности", - подчеркнул российский лидер.

Путин назвал направление по обеспечению безопасности чрезвычайно важным в современных условиях.